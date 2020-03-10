«Единая Россия» во втором чтении поддержит законопроект о поправках к Конституции

Председатель партии Дмитрий Медведев призвал сделать это и остальные фракции. Он выразил мнение, что изменения в основной закон ставят во главу угла интересы россиян.

Внести поправки предложил президент Владимир Путин, выступавший в середине января с ежегодным посланием Федеральному собранию. Вскоре соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму.

Второе чтение пройдет уже сегодня. Голосование по вопросу изменения Конституции запланировано на 22 апреля.