Акции российских технологических компаний обвалились на американских биржах

На открытии торгов ценные бумаги «Яндекса» и Qiwi рухнули почти на 15%, а телеком-оператора VEON на 20% — пишет «Коммерсант». На закрытии Лондонской биржи лидерами падения среди российских компаний стали «Лукойл» и «Роснефть», потерявшие более 20%

Накануне нефть марки Brent подешевела на треть. На этом фоне вырос курс доллара и евро. Это произошло после того, как Россия и ОПЕК не смогли договориться о продлении соглашения об ограничении добычи сырья.