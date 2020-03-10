В Италии вводятся ограничения на передвижение по стране из-за коронавриуса

Премьер-министр Джузеппе Конте рассказал о расширении мер, которые ранее применялись только в Ломбардии и некоторых других зонах, на всю территорию государства. По словам главы правительства, с сегодняшнего дня передвижение будет разрешено только при наличии веских причин – для поездки на работу или в больницу. Кроме того, вступает в силу запрет на скопление людей в общественных заведениях. Школы и университеты не будут работать по меньшей мере до начала апреля.

В Италии зафиксировано более 9 тысяч случаев заражения. Почти 500 человек скончались.