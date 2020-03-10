Военные России и Турции сегодня начнут переговоры по ситуации в сирийском Идлибе

Стороны обсудят детали совместного патрулирования автомобильной магистрали M-4 в сирийском Идлибе, которое должно начаться в субботу. Вдоль трассы планируют создать коридор безопасности. Об этом в начале месяца договорились президенты России и Турции. Они согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, направленных на урегулирование ситуации в сирийской провинции Идлиб на границе с Турцией, отмечает агентство ТАСС. После того как соглашение в пятницу вступило в силу российские военные обвинили боевиков в зоне деэскалации в Идлибе в неоднократном нарушении режима прекращения огня. В свою очередь президент Турции Реджеп Эрдоган не исключил, что Анкара может перейти к односторонним действиям в сирийской провинции, если Москва и правительство Башара Асада не будут соблюдать договорённости. По словам Эрдогана, за месяц в Идлибе погибли почти 60 турецких военнослужащих.

Турция ранее ввела в провинцию значительные силы, чтобы остановить наступление правительственной сирийской армии и её союзников.