В Центризбиркоме обсудят подготовку к голосованию по поправкам в конституцию

Ранее глава комиссия распустила работавший при ней научно-экспертный совет.

За полтора месяца до голосования многие аспекты процедуры уже известны. Определилась точная дата – 22 апреля. Предварительно утверждены логотип (раскрытая конституция) и слоган информационной кампании: «Наша страна, наша конституция, наше решение».

Информирование населения обойдется казне в один миллиард рублей. Всего на голосование из казны уйдет почти 15 миллиардов – стоимость сопоставимы с бюджетом президентских выборов. Большая часть денег пойдет в регионы. 110 миллионов получат военные и МИД. 80 миллионов ЦИК оставит себе на оплату специалистов, командировки и расходы на связь.

В конце февраля глава комиссии Элла Памфилова распустила научно-экспертный совет после того, как один из членов стал собирать подписи под обращением с критикой предстоящего голосования.

Памфилова посчитала нынешнюю форму совета неприемлемым и назвала структуру анахронизмом. Тем не менее, председатель Центризбиркома ждет сегодня экспертов для обсуждения голосования 22 апреля.

Результаты голосования ЦИК обязан объявить в течение пяти дней.