Разрыв сделки РФ с ОПЕК по ограничению добычи нефти накануне привел к обрушению цен на нефть и индексов мировых бирж

Вслед за этим произошел обвал рубля по отношению к доллару и евро.

Вчерашнее открытие торгов на Лондонской бирже уже вошло в историю – стоимость барреля нефти Brent упала сразу на 30 процентов до 31 доллара. Такой показатель стал рекордным с 1991 года, когда США начали операцию «Буря в пустыне». В течение дня, однако, нефтяные котировки смогли частично отыграть падение. Что касается европейских бирж, то они закрылись падением на 7-8 процентов.

На обрушение цен на нефть отреагировали и курсы валют. Накануне евро на международном валютном рынке поднялся выше 85 рублей, а доллар приблизился к 75 рублям. Речь идет о форексе, поскольку Московская биржа была закрыта.

Ситуация на европейских и азиатских биржах повторилась и в США – рынки там также открылись обвалом, причем больше всего ожидаемо пострадали акции нефтяных компаний. Падение основных индексов более чем на 7 процентов даже привело к приостановке торгов на 15 минут.

На биржах США также резко упали акции российских технологических компаний, включая «Яндекс» и МТС.