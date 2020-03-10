В московские школы с сегодняшнего дня не будут пускать вернувшихся из стран с неблагополучной коронавирусной ситуацией

В московские школы с сегодняшнего дня не будут пускать сотрудников и учеников, вернувшихся из стран с неблагополучной коронавирусной ситуацией. Им предписано сидеть дома в течение 14 дней со дня прибытия в Российскую Федерацию.

В столичных образовательных учреждениях вводится режим повышенной готовности. В частности, к занятиям не допускаются прибывшие из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании и других государств, где выявлено большое число зараженных новой инфекцией. Об этом говорится в приказе главы департамента образования и науки Москвы Исаака Калины, подписанном 6 марта. Однако, это не означает, что эти дети получат дополнительные каникулы. Согласно документу, их должны перевести на дистанционную форму обучения. Чиновник потребовал уведомить о данных требованиях родителей всех обучающихся всеми имеющимися средствами связи, включая родительские чаты. Их, в свою очередь, просят сообщать о поездках в «неблагополучные» страны. В числе других мер противодействия распространению коронавируса документ также предписывает измерять сотрудникам температуру и в случае ее повышения обязательно отстранять от работы.

Всего в списке Роспотребнадзора 11 стран, посещение которых должно заканчиваться самоизоляцией.