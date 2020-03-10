Премьер министр Италии пообещал распространить карантинные меры на всю страну. Об этом сообщает агентство Рейтер. Сейчас в зоне карантина на севере Италии 16 миллионов человек. Накануне власти Израиля решили помещать на 14-дневную изоляцию всех приезжих. А власти Ирана из-за коронавируса отпустили из тюрем 70 тысяч заключённых.