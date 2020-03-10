Премьер министр Италии пообещал распространить карантинные меры на всю страну. Об этом сообщает агентство Рейтер. Сейчас в зоне карантина на севере Италии 16 миллионов человек. Накануне власти Израиля решили помещать на 14-дневную изоляцию всех приезжих. А власти Ирана из-за коронавируса отпустили из тюрем 70 тысяч заключённых.
2020-03-10T00:01:00+03:00
2020-03-10T00:13:32+03:00
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00:01, 10 марта 2020
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