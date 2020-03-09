Турция просит от НАТО немедленно предоставить дополнительную помощь из-за обострения в Сирии

Это сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. По его словам, кризис в Сирии это угроза всей Европе как в сфере безопасности, так и в гуманитарной сфере.

Вскоре Эрдоган должен встретиться в Брюсселе с главами Евросовета и Еврокомиссии. На переговорах речь пойдет о попытках Турции оказать миграционное давление на Европу. Анкара ранее объявила, что из-за обострения в Идлибе больше не будет сдерживать поток беженцев, которые хотят попасть в ЕС.