В Италии число зараженных коронавирусом за сутки выросло на две тысячи – до 9 тысяч человек

Количество жертв увеличилось на сто и приближается к пяти сотням — сообщили в Службе гражданской обороны.

Италия первая в Европе закрыла на карантин целый ряд регионов, в которых живут 16 миллионов человек.

Тем временем глава Всемирной организации здравоохранения заявил, что угроза того, что эпидемия коронавируса перерастет в пандемию, становится очень реальной.