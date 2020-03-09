Количество жертв увеличилось на сто и приближается к пяти сотням — сообщили в Службе гражданской обороны.
Италия первая в Европе закрыла на карантин целый ряд регионов, в которых живут 16 миллионов человек.
Тем временем глава Всемирной организации здравоохранения заявил, что угроза того, что эпидемия коронавируса перерастет в пандемию, становится очень реальной.
В Италии число зараженных коронавирусом за сутки выросло на две тысячи – до 9 тысяч человек
Количество жертв увеличилось на сто и приближается к пяти сотням — сообщили в Службе гражданской обороны.