Духовный лидер и руководитель Ирана аятолла Али Хамении из-за коронавируса отменил традиционную новогоднюю речь

Как сообщают местные СМИ, это связано с настоятельными рекомендациями специалистов в области здравоохранения.

По иранскому календарю наступление Нового года в стране будут отмечать 19 марта. По числу зараженных — их в республике больше 7 тысяч, — Иран находится на четвертом месте в мире после Китая. Южной Кореи и Италии.