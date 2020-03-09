Обязательный карантин для всех прибывающих в Израиль может затронуть 200 тысяч человек

Это сообщает местная радиостанция «Кан Бет» со ссылкой на данные МВД страны. В изоляции приезжим придется провести две недели. О введении такой меры сегодня объявил премьер-министр Беньямин Нетаньяху. По его словам, это вынужденный шаг из-за угрозы распространения коронавируса. В России у прибывающих из стран со вспышкой нового заболевания проверяют температуру. Ограничили передвижения таких граждан только в Москве. Причем, в указе мэра говорится не о карантине, как в других странах, а о самоизоляции.