Обязательный карантин для всех прибывающих в Израиль может затронуть 200 тысяч человек

Это сообщает местная радиостанция «Кан Бет» со ссылкой на данные МВД страны. В изоляции приезжим придется провести две недели. О введении такой меры сегодня объявил премьер-министр Беньямин Нетаньяху. По его словам, это вынужденный шаг из-за угрозы распространения коронавируса. В России у прибывающих из стран со вспышкой нового заболевания проверяют температуру. Ограничили передвижения таких граждан только в Москве. Причем, в указе мэра говорится не о карантине, как в других странах, а о самоизоляции.
2020-03-09T23:01:00+03:00
2020-03-09T23:01:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:01, 09 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…