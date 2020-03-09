Доллар по 75, евро по 86: рубль слабеет из-за того, что вечером возобновилось падение цен на нефть

Это курсы валют на рынке «Форекс». Биржевые котировки нефти марки Брент торгуется на отметке 34,5 доллара за баррель. За день мировые цены на нефть рухнули на 25% после решения России выйти из сделки с ОПЕК и сообщения, что Саудовская Аравия готова резко нарастить добычу .