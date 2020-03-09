Доллар по 75, евро по 86: рубль слабеет из-за того, что вечером возобновилось падение цен на нефть

Это курсы валют на рынке «Форекс». Биржевые котировки нефти марки Брент торгуется на отметке 34,5 доллара за баррель. За день мировые цены на нефть рухнули на 25% после решения России выйти из сделки с ОПЕК и сообщения, что Саудовская Аравия готова резко нарастить добычу .
2020-03-09T23:00:00+03:00
2020-03-09T23:01:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:00, 09 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…