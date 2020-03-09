В России может быть искажена статистика заболеваемости коронавирусом из-за выборочных тестов

Это сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на нескольких врачей в Москве и Петербурге, которые регулярно имеют дело с пневмонией. На условиях анонимности они рассказали журналистам, что за последнее время не посылали никого с таким диагнозом на коронавирусные тесты. Между тем, Роспотребнадзор требует в обязательном порядке тестировать людей с воспалением легких на коронавирус. К настоящему моменту в России зарегистрировано 20 случаев заболевания.

