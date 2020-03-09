Цены на нефть этим вечером вновь стали падать.

Биржевые котировки смеси Brent приблизились к отметке 34 доллара за баррель. На этом фоне все сильнее слабеет рубль. На международном рынке «Форекс» доллар стоит больше 75 рублей, евро — 86. Обвал нефтяных цен произошел после выхода России из сделки с ОПЕК по сокращению добычи. По информации агентства «Блумберг», инициатором был глава «Роснефти» Игорь Сечин. Акции «Роснефти» сегодня рухнули на бирже в Лондоне более чем на 20%. Пострадали и несырьевые компании — резко подешевели ценные бумаги Сбербанка, ВТБ и Тинькоф-банка, а также «Яндекса».