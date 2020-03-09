Цены на нефть этим вечером вновь стали падать.

Биржевые котировки смеси Brent приблизились к отметке 34 доллара за баррель. На этом фоне все сильнее слабеет рубль. На международном рынке «Форекс» доллар стоит больше 75 рублей, евро — 86. Обвал нефтяных цен произошел после выхода России из сделки с ОПЕК по сокращению добычи. По информации агентства «Блумберг», инициатором был глава «Роснефти» Игорь Сечин. Акции «Роснефти» сегодня рухнули на бирже в Лондоне более чем на 20%. Пострадали и несырьевые компании — резко подешевели ценные бумаги Сбербанка, ВТБ и Тинькоф-банка, а также «Яндекса».
2020-03-09T22:29:00+03:00
2020-03-09T22:30:37+03:00
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22:29, 09 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…