Саудовских принцев, задержанных по подозрению в измене, разместили на частных виллах

По некоторым данным, члены королевской семьи были взяты под стражу по приказу кронпринца Мухаммеда бин Салмана, который рассчитывает занять престол после смерти своего отца.

Брату и племяннику саудовского короля, Ахмаду бин Абдель Азизу и Мухаммеду бин Наифу, обеспечили комфортные условия содержания под стражей – они находятся на частных виллах и могут видеться с семьей. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источник, связанный с королевской фамилией. Он также упомянул, что в Ахмад в ближайшее время может появиться на публике – возможно, по принуждению.

Между тем, по данным ливанской газеты «Аль-Ахбар», которая ссылается на саудовские оппозиционные источники, Ахмад выступал против восшествия на престол кронпринца Мухаммеда бин Салмана. Согласно этим данным, именно сын короля стоял за арестами принцев. Всего на прошлой неделе были арестованы 20 членов королевской семьи – их обвинили в подготовке заговора. Утверждается, что таким образом бин Салман устранил своих вероятных конкурентов в борьбе за престол. Конфликт обострился после ухудшения состояния здоровья 84-летнего короля Сальмана бен Абделя Азиза Аль Сауда.

По саудовским законам задержанным по обвинению в измене членам королевской семьи может грозить наказание вплоть до смертной казни.