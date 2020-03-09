В Иране 50 человек отравились метиловым спиртом, который выпили для защиты от коронавируса

Семь человек скончались, четверо потеряли зрение.

Все это произошло в городе Ахваз, — сообщает агентство ИРНА со ссылкой на прокуратуру. Информация о том, что алкоголь якобы помогает от коронавируса распространяется в местных соцсетях. Почему люди употребляли ядовитый метанол, не уточняется, но метиловый спирт нередко встречается в поддельном алкоголе.

В Иране, по официальным данным, зафиксировано 6 с половиной тысяч случаев заболевания коронавирусом. Больше только в Италии, Южной Корее и Китае.