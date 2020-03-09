Цены на электронику в России могут вырасти на 15-20% из-за ослабления рубля

Это сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков. В то же время продукты сильно не должны подорожать из-за импортозамещения, сказал «Эху» заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли Владимир Ионкин.

Из-за обвала нефтяных цен на треть после выхода России из сделки с ОПЕК к середине дня, по оценке Bloomberg, российская валюта потеряла к доллару 8%. На международном рынке Форекс доллар днем стоил по 75 рублей, евро по 85. Потом курсы валют к рублю немного снизились.