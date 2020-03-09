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21:31, 09 марта 2020

В Москве завтра может выпасть до трети месячной нормы осадков

Центральную Россию накроет активный атмосферный фронт, — сообщил РБК главный специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, наибольшее количество осадков выпадет утром и в обед.



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