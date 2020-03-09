Во Франции умер знаменитый шведский актер Макс фон Сюдов

Он сыграл более ста ролей. Макс фон Сюдов был одним из главных актеров режиссера Ингмара Бергмана и сыграл в 13 его фильмах, в том числе в «Седьмой печати», где играет в шахматы со Смертью.

Артисту было 90 лет, он был долго востребован в профессии. В 2016 году он появлялся в трех эпизодах «Игры престолов» в роли Трехглазого Ворона