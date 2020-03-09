Израиль ввел двухнедельный обязательный карантин для всех приезжих

«Это тяжелое решение, но оно жизненно-важно для того, чтобы сохранить здоровье общества», — сказал премьер-министр Беньямин Нетаньяху в видеообращении.

Как передает РИА, в Израиле нарушение карантинных мер может быть уголовным преступлением со сроком наказания до 7 лет лишения свободы.

Власти Москвы ранее пригрозили пятью годами колонии тем, кто нарушает режим самоизоляции – он предписан тем, кто вернулся из стран со вспышкой коронавируса.