Рубль сегодня подешевел сильнее всех валют в мире после выхода России из сделки с ОПЕК

К середине дня, по оценке Bloomberg, российская валюта потеряла к доллару 8%. На международном рынке Форекс доллар днем стоил по 75 рублей, евро по 85. Потом курсы валют к рублю немного снизились.

Агентство ТАСС, со ссылкой на аналитиков сообщает, что цены на электронику в России могут вырасти до 20%, подорожают и другие товары из-за ослабления курса рубля.

Тем временем на совещании в правительстве глава Минэнерго Александр Новак заявил, что реакция рынка была прогнозируемой.