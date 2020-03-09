К середине дня, по оценке Bloomberg, российская валюта потеряла к доллару 8%. На международном рынке Форекс доллар днем стоил по 75 рублей, евро по 85. Потом курсы валют к рублю немного снизились.
Агентство ТАСС, со ссылкой на аналитиков сообщает, что цены на электронику в России могут вырасти до 20%, подорожают и другие товары из-за ослабления курса рубля.
Тем временем на совещании в правительстве глава Минэнерго Александр Новак заявил, что реакция рынка была прогнозируемой.
Рубль сегодня подешевел сильнее всех валют в мире после выхода России из сделки с ОПЕК
К середине дня, по оценке Bloomberg, российская валюта потеряла к доллару 8%. На международном рынке Форекс доллар днем стоил по 75 рублей, евро по 85. Потом курсы валют к рублю немного снизились.