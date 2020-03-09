Обвиняемым по делу о сбитом на востоке Украины самолете грозит пожизненный срок

Это сообщили в прокуратуре Нидерландов. Ведомство предъявило обвинения четырем фигурантам по двум пунктам. Первый — уничтожение пассажирского самолета, второй – убийство 298 человек, которые были на его борту.

По делу проходят трое россиян и один гражданин Украины, которые входили в военное руководство самопровозглашенной ДНР. Ни один из них не явился на судебный процесс, который стартовал сегодня в Окружном суде Гааги.