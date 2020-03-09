Угроза пандемии коронавируса стала очень реальной. – заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адоном Гебрейесус отметил, что даже если нынешняя эпидемия перейдет на новый уровень, ее все равно можно будет взять под контроль, принимая решительные меры. Он поставил в пример Китай, где более 70% заболевших выздоровели и выписаны из больниц.

Глава ВОЗ также позитивно оценил принимаемые меры в Италии, где закрыли на карантин северные регионы с 16 миллионами жителей.

В отличие от эпидемии, пандемия – это угроза всей планете, и меры по предотвращению заболеваемости будут приниматься соответствующие. Об этом «Эху» сказал директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Заболевшие выявлены уже в ста странах.