Акции российских компаний рухнули по итогам торгов на бирже в Лондоне

Роснефть и Лукойл потеряли более 20%. Ценные бумаги Газпрома подешевели на 17%. Это произошло из-за обвала нефтяных цен почти на треть после выхода России из сделки с ОПЕК. По сведениям источников агентства Bloomberg, развал сделки лоббировал глава Роснефти Игорь Сечин.

Но пострадали не только сырьевые компании. Бумаги Сбербанка на бирже в Лондоне упали в стоимости на 18%, Тинькофф-банка на 17, ВТБ почти на 12.

Тем временем на американских биржах, где торги продолжаются, акции Яндекса упали на 15%, телеком-оператор VEON, который владеет Вымпелкомом на 17 с половиной.