Национальный банк Казахстана сообщил, что не вводил запрет на обмен иностранной наличной валюты

На распространяемом через соцсети и мессенджеры документы, отсутствует подпись председателя Нацбанка, печать и исходящий номер, — говорится в заявлении регулятора.

Этим утром в частных обменных пунктах в Нур-Султане и Алма-Аты резко вырос курс тенге по отношению к доллару и многие обменники прекратили продажи американской валюты, — передает ТАСС.