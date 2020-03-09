На сайте парка Зарядье говорится, что намеченное на 15 марта выступление не состоится по независящим от зала причинам.
По неофициальным данным, на концерт ансамбля «Il Giardino Armonico» были проданы все билеты. В соцсетях предполагают, что выступление отменено из-за коронавируса.
В Москве жители столицы, прилетевшие из Италии, должны самоизолироваться на две недели под угрозой уголовного преследования.
В Москве отменен концерт музыкантов из Милана
На сайте парка Зарядье говорится, что намеченное на 15 марта выступление не состоится по независящим от зала причинам.