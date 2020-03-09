В Москве отменен концерт музыкантов из Милана

На сайте парка Зарядье говорится, что намеченное на 15 марта выступление не состоится по независящим от зала причинам.

По неофициальным данным, на концерт ансамбля «Il Giardino Armonico» были проданы все билеты. В соцсетях предполагают, что выступление отменено из-за коронавируса.

В Москве жители столицы, прилетевшие из Италии, должны самоизолироваться на две недели под угрозой уголовного преследования.