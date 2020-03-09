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20:30, 09 марта 2020

Рост цен на электронику в России может составить до 20% из-за ослабления рубля

Это может произойти уже в ближайшее время, поскольку большинство техники завозится из-за рубежа, а производимое в России собирается из импортных компонентов, — сообщили ТАСС в аналитическом агентстве «Телеком Дейли». Там отметили, что надо также учитывать проблемы с производством в Китае, которое затормозилось из-за коронавируса.
Из-за обвала нефтяных цен почти на треть, курс доллара на международном рынке Форекс сейчас составляет больше 74 рублей, евро – 85.



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