Житель Красноярского края, который жаловался на пытки при допросах, объявил сухую голодовку

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на письмо Александра Бутьянова, который сейчас находится в СИЗО.

В 2012 году Красноярский краевой суд признал его невиновным в организации убийства, но прокуратура добилась пересмотра и спустя год Бутьянов был признан виновным. Ему назначили принудительное лечение в психиатрической больнице, от которого, как передает Радио Свобода, он скрывался семь лет. На выходных полиция ночью выломала дверь и задержала его на глазах у детей.