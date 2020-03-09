Турция запросила у НАТО дополнительную помощь по Сирии

Это сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. По словам турецкого лидера, страна нуждается в защите своих границ, — передает ТАСС.

Ранее сегодня премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал Турцию отвести от границы тысячи мигрантов . После обострения в сирийском Идлибе в Анкаре объявили, что не будут сдерживать поток сирийских мигрантов, которые хотят попасть в ЕС.