Роснефть намерена увеличить добычу нефти, — сообщает агентство Bloomberg

По его сведениям, это произойдет с апреля, после того, как сделка ОПЕК+, ограничивающая добычу, прекратит действовать.

По сведениям агентства, прирост может составить около 300 тысяч баррелей в сутки. Между тем, Саудовская Аравия может нарастить производство с 10 до 12 миллионов баррелей в сутки, — передает РБК.

По данным СМИ, именно Роснефть лоббировала отказ России от продолжения сделки с ОПЕК. Цены на нефть сегодня рухнули в ходе торгов на 30%. Баррель смеси Brent сейчас торгуется по цене чуть выше 37 долларов.

Курс доллара на международном рынке Форекс сейчас почти 74 рубля. Евро — больше 84 с половиной.