Суд в Нальчике арестовал 43-го по счету участника протестов из-за границы с Чечней

28-летний Заурбек Дзауров проходит по делу о столкновении с силовиками во время протестов в Магасе в марте прошлого года. Его обвиняют в причинении опасного насилия представителю власти, — сообщил изданию Медиазона его адвокат Хусейн Гулиев.

Около 20 фигурантов дела после протеста в Магасе уже осуждены и получили реальные сроки.