Сторона обвинения по делу о сбитом в Донбассе Боинге заявила, что у сепаратистов могло быть две установки «Бук»

Сторона обвинения на процессе по делу о сбитом в Донбассе Боинге заявила, что у сепаратистов могло быть две установки «Бук», а не одна. Обе были отправлены из России, но одна не доехала до пункта назначения из-за поломки, — считают следователи. Об этом сообщает ВВС.

В Окружном суде Гааги сегодня стартовал судебный процесс. Обвиняемыми являются трое россиян и один гражданин Украины, которые были в военном руководстве самопровозглашенной ДНР. Ни один из них на процесс лично не явился.