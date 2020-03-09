Автопроизводители начнут поэтапно поднимать цены в России

Об этом сообщил ТАСС глава Ассоциации «российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев. По его словам очевидно, что в ближайшее время рубль вряд ли вернется назад в диапазон от 60 до 65 за доллар и в районе 70 за евро из-за упавших цен на нефть.

Курс доллара на международном рынке Форекс сегодня превысил отметку в 75 рублей, а евро поднялся выше 85. В последний раз такие курсы были в 2016 году.