Мэр Якутска отвергла свою причастность к массовому убийству кошек и собак

Ранее зоозащитники обнаружили на территории местного приюта около множество трупов животных с перерезанным горлом.

Департамент ветеринарии Якутии объяснил ситуацию с обнаружением трупов животных: по словам чиновников, более 200 кошек и собак пришлось усыпить после контакта с собакой, заразившейся бешенством. В ведомстве утверждают, что это сделали для того, чтобы ликвидировать возможный очаг заболевания. Трупы животных сложили в контейнер на территории пункта передержки. Во втором контейнере, который вскрыли зоозащитники, находились более 100 животных, погибших на дорогах и от болезней, а также усыпленных по согласию хозяев.

У волонтеров другая версия: по их словам, у найденных в контейнере животных перерезано горло. Зоозащитники утверждают, что бешенство было лишь предлогом для убийства собак и кошек. Между тем, глава Якутии Айсен Николаев поручил провести проверку по этому факту. В свою очередь, мэр Якутска Сардана Авксентьева написала в Instagram, что не давала приказа убивать животных. Она обратилась в полицию и к прокурору города.

В департаменте ветеринарии также пригрозили обратиться в правоохранительные органы из-за проникновения зоозащитников на территорию пункта передержки, который находился на карантине.