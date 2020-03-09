В Германии скончались первые заболевшие коронавирусом

Стало известно сразу о двух жертвах, оба случая в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, которая стала эпицентром распространения коронавируса в Германии, — сообщают немецкие СМИ со ссылкой на Минздрав.

Тем временем число стран, куда проник коронавирус, достигло ста. Случай заражения был зафиксирован в Брунее у местного жителя, который недавно вернулся из Малайзии.