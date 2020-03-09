Премьер-министр Михаил Мишустин провел совещание правительства из-за обвала нефтяных цен

На нем обсуждались меры по сохранению экономической стабильности. Как сообщается на сайте правительства, министр энергетики Александр Новак заявил, что российская нефтяная отрасль останется конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен и сохранит долю на рынке.

В свою очередь, глава Минфина Антон Силуанов сказал, что имеющиеся ресурсы позволяют гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами.

С падением курса рубля правительству даже проще выполнить соцобязательства, чем раньше, — сказал «Эху» профессор Школы финансов Высшей школы экономики Иван Родионов.

На фоне обвала нефтяных цен на 30% курс доллара на международном рынке Форекс сегодня превысил 75 рублей, а евро 85. Падение цен на нефть затрагивает также компании, с топливным рынком не связанные. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» экономический обозреватель Владимир Левченко.

«Вырос общий уровень российского риска. Эти компании работают в отечественной экономике, соответственно, когда снижаются цены на нефть кардинально, тогда общий денежный поток в стране сокращается, падает уровень жизни и падают доходы, в том числе и этих компаний. В течение многих лет на Россию был большой приток горящего капитала, который шел на привлекаемом высоком уровне макроэкономической стабильности», — сказал он.

Общие риски инвестиций в российские активы резко выросли, считает В.Левченко, и будут теперь переоцениваться в течение длительного времени.

«Сейчас глобальный капитал оценивает выход нашей страны из картельного сговора ОПЕК+ таким образом, что он наносит очень мощный удар по макроэкономической стабильности, вплоть до тотального ее разрушения.

Соответственно, общие риски инвестиций, российские активы резко выросли и будут переоцениваться, возможно, в течение достаточно длительного времени», — отметил он.