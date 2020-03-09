Дональд Трамп приветствовал обвал мировых цен на нефть

«Хорошо для потребителей – цены на горючее снижаются» – написал президент США в своем Твиттере. По его словам, фондовые рынки упали из-за спора по нефти Саудовской Аравии и России, а также из-за фейковых новостей.

Торги на Нью-йоркской фондовой бирже открылись падением ключевых индексов на 7%. После развала сделки России с ОПЕК и решения Саудовской Аравии добывать больше сырья, цены на нефть рухнули на 30%. Курс доллара на Форексе составил 74 рубля, евро — больше 84.