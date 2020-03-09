В Сан-Франциско сегодня должен начаться судебный процесс над россиянином Евгением Никулиным, которого американские власти обвиняют в краже данных более двухсот миллионов пользователей онлайн. Но начало процесса может быть отложено из-за коронавируса, так как в Сан-Франциско введен режим чрезвычайного положения.

Взлом трех компаний, в котором обвиняют Евгения Никулина, произошел в 2012 году. Самая большая кража данных произошла с сайта профессиональных контактов LinkedIn, когда были похищены более ста миллионов юзернеймов и паролей пользователей сайта. Никулин, по версии американской прокуратуры, с помощью хакерской атаки взломал персональный компьютер инженера LinkedIn, который использовал его для удаленной работы из дома. Так Никулину удалось получить доступ к данным пользователей сайта. Таким же образом хакер похитил данные почти 70-ти миллионов пользователей у компании DropBox и еще 30 у FormSpring.

Продать похищенные данные Никулин намеревался на черном рынке, а потенциальные покупатели надеялись получить доступ к персональным аккаунтам людей на других сайтах, например, банковских, так как чаще всего люди используют одни и те же пароли. Никулин, при этом, сам попался благодаря небрежному отношению к протоколам безопасности и повторному использованию паролей. Евгений Никулин был арестован в Праге в 2016 году и экстрадирован в США в 2018. Свою вину он не признал ни по одному из пунктов обвинения, вопреки совету адвокатов.

Адвокат Евгения Никулина Аркадий Бух заявил в интервью ТАСС, что из-за введенного в связи с коронавирусом режима чрезвычайного положения в Сан-Франциско и во всем штате Калифорния начало процесса над его подзащитным может быть отложено.