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Эксклюзив Эха 18:17, 09 марта 2020

В России до 20ти выросло число заболевших коронавирусом

Новые случаи выявили в Москве.

Все трое инфицированных — недавно ездили в Италию. Эти люди помещены в инфекционные боксы, отчитался днём оперативный штаб. Состояние заболевших удовлетворительное. Столичные власти определили, с кем заражённые коронавирусом контактировали на территории России. За этими людьми будут наблюдать медики. Из 20ти инфицированных в стране 17 россиян, два гражданина Китая и один итальянец. Ещё двух китайцев в середине февраля выписали в Чите и Тюмени, позже медучреждение покинул россиянин, который находился в инфекционной больнице в Москве. СМИ сообщали, что это Давид Беров, он заразился коронавирусом в Милане. В столице сейчас госпитализировано 8 заболевших. С одной из них – это жительница Подмосковья — контактировали около сорока человек. Никто не заражён, тем не менее эти люди попали под наблюдение врачей.

У женщины, которая приехала из Цюриха, заболевание протекает в лёгкой форме, уточнили в ведомстве. Напомню, московские власти вчера пригрозили уголовным наказанием за нарушение карантина, за это могут дать до пяти лет заключения. После этого сайт департамента здравоохранения Москвы, на котором появилась такая информация, на некоторое время упал. Режим повышенной готовности из-за коронавируса в столице действует с четверга. Все, кто посещал Китай, Италию, Францию, Германию и ряд других стран, должны добровольно поместить себя на двухнедельный карантин. В Москве начали проектирование временного инфекционного медицинского центра в рамках борьбы с коронавирусом.

В Арабских Эмиратах выявлен ещё один заболевший россиянин, сообщает агентство ТАСС. До этого коронавирус был подтверждён у двух наших спортсменов, участников многодневной велогонки.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте обещает применить шоковую терапию, чтобы сдержать распространение коронавируса. По состоянию на сегодня в Италии инфицированы более 7 тысяч человек, 366 умерли. При этом особой паники не наблюдается, — рассказал в эфире «Эха» журналист и блогер Андрей Мальгин, живущий в Италии.

Мальгин также отметил, что многие школы закрыты, дети сидят дома на карантине уже почти неделю. Сегодня же стало известно, что Румыния на две недели приостановила воздушное сообщение с Италией. В стране 15 заболевших. Это вернувшиеся из Италии и их родственники.

Мировой спорт продолжает испытывать давление короновируса. Число отмененных мероприятий растет с каждым часом. Церемония зажжения олимпийского огня в Греции все таки состоится, но пройдет без зрителей.

Количество присутствующих сократили до минимума. Аккредитации выдадут всего ста людям, были отменены приемы для ВИП-гостей и публичные мероприятия, кроме того, мэров городов, через которые пройдет эстафета, призвали соблюдать меры безопасности. Ливерпуль, который 30 лет ждал победы своей команды в Чемпионате Англии по футболу останется без традиционного парада чемпионов. В том, что клуб выиграет турнир, уже никто не сомневается. Слишком велик отрыв и это только вопрос времени, но праздновать придется не публично, то есть по домам. Благо, что пока не останавливают чемпионат, хотя вопрос о том, чтобы играть без зрителей стоит. Проблема коронавируса коснулась и наших спортсменов. Волейболисты Факела из Нового Уренгоя не полетят на ответный матч Лиги Чемпионов с Перуджей. Гимнасты могут пропустить этапы Кубка Мира в Германии и Англии, хотя там будут разыгрывать олимпийские лицензии. Придется добывать их позже, а вот Чемпионат мира по хоккею все таки будет проведен в Швейцарии. предложения Финляндии и России принять турнир отклонены.

Несколько ранее было объявлено об отмене женского чемпионата мира, который должен был пройти в Канаде.



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