Известный по сериалу «Игра престолов» и фильмам Ингмара Бергмана актер Макс фон Сюдов скончался во Франции

Известный по сериалу «Игра престолов» и фильмам Ингмара Бергмана шведско-французский актер Макс фон Сюдов скончался во

Франции на 91-м году жизни.

Легендарного актера театра, кино и телевидения не стало 8 марта. Об этом сегодня сообщил журнал «Пари-матч» со ссылкой на его вдову Катрин фон Сюдов. Она попросила с уважением отнестись к скорбящим родственникам и не беспокоить их во время траура. Причина смерти не уточняется.

Карл Адольф фон Зидов — это настоящее имя артиста — родился в богатой прусской семье в Швеции, а последнюю часть жизни провел во Франции, получив там гражданство. Театром он начал увлекаться еще в школе. Вместе со своими одноклассниками даже основал театральный клуб. Актёрское образование получил в студии при Королевском драматическом театре в Стокгольме, в 1949 году дебютировал в кино на вторых ролях, а в 1955-м переехал в город Мальмё. Там он и познакомился со шведским режиссёром Ингмаром Бергманом, поначалу играв в его спектаклях. Их первый совместный кинопроект — драма «Седьмая печать» 1957 года. Сюдов исполнил там роль рыцаря, сыгравшего шахматную партию с самой Смертью во время эпидемии чумы. Эта картина произвела настоящий фурор, а режиссер и исполнитель главной роли получили всемирную славу, которую еще более упрочили их совместные работы «Девичий источник», «Стыд», «Изгоняющий дьявола», «Земляничная поляна».

Вскоре Сюдов начал получать роли в Голливуде и переехал в Калифорнию. Там он снялся в нескольких известных фильмах, в том числе предстал в образе Иисуса в «Величайшей из когда-либо рассказанных историй», а также в роли священника в классическом фильме-ужасов «Изгоняющий дьявола». В Европе Сюдов работал с Марчелло Мастроянни, играл в классических боевиках «Конан-варвар» и «Судья Дредд», фильме «Дюна» Дэвида Линча.

Актер оставался востребованным и уже в преклонном возрасте. Самым коммерчески успешным для него стал фантастический триллер «Особое мнение» Стивена Спилберга. Зрителям он также запомнился ролью Трехглазого ворона в сериале «Игра престолов». Последний фильм с участием Макса фон Сюдова — историческая драма «Курск» — вышла на экраны прошлым летом.

Всего на счету артиста свыше полутора сотен ролей в кино. Макс фон Сюдов — двукратный номинант на премии «Оскар», «Золотой глобус» и «Эмми», кавалер французского национального ордена Почетного легиона.