Разрыв сделки России с ОПЕК привел к обрушению цен на нефть и индексов мировых бирж

Следствие этого также стало резкое ослабление рубля по отношению к доллару и евро.

Открытие торгов на Лондонской бирже сегодня оказалось драматическим – стоимость барреля нефти Brent упала сразу на 30 процентов до 31 доллара. Такой показатель стал рекордным с 1991 года, когда США начали в Ираке и Кувейте операцию «Буря в пустыне». В течение дня, однако, нефтяные котировки смогли частично отыграть падение, и сейчас Brent торгуется в районе отметки в 37 долларов за баррель.

На обрушение цен на нефть не могли не отреагировать и курсы валют. Утром евро на международном валютном рынке поднялся выше 85 рублей, а доллар приблизился к 75 рублям. Последний раз такие показатели были зафиксированы больше четырех лет назад. Речь идет о форексе, поскольку Московская биржа закрыта в выходной день. К вечеру рубль немного укрепился, но его падение все равно составило около 10 процентов.

Ситуация на европейских и азиатских биржах повторилась и в США – рынки там также открылись обвалом, причем больше всего ожидаемо пострадали акции нефтяных компаний. Падение основных индексов более чем на 7 процентов даже привело к приостановке торгов на 15 минут. После их возобновления спад немного замедлился

Российский ЦБ из-за волатильности мировых рынков приостановил закупки валюты на месяц.

Одной из основных причин падения мировых рынков стала нефтяная война между Россией и Саудовской Аравией, — так считают ведущие зарубежные издания.

«Финансовые рынки были готовы к падению, вызванному распространением коронавируса, — пишет американская The New York Times, — инвесторы давно готовы были отпустить свои вожжи, но Россия и Саудовская Аравия добавили проблем и к без того крайне сложной ситуации».

«Это — настоящая агрессивная экономическая война, которую объявила Саудовская Аравия несговорчивой России, — констатирует уже британская Financial Times, — Эр-Рияд собирается объявить о продаже нефти на рынке, который контролирует Москва — Северо-Западной Европе и по более низким ценам, чем это делает Кремль.

Как напоминает газета, на минувшей неделе Саудовская Аравия обратилась за поддержкой к ОПЕК, чтобы стабилизировать рынок нефти, но Россия не только не согласилась оказать помощь, но полностью провалила эту идею. Издание не исключает, что это было сделано, чтобы нанести удар по американским компаниям, которые занимаются добычей сланцевой нефти.

Телеканал CNBC называет происходящее войной в тактике «Выжженой земли» и предполагает, что она может привести к масштабным геополитическим изменениям в мире.

Журналисты предполагают, что в первую очередь последствия этого шага саудитов ударят по бедным нефтезависимым производителям, таким как Иран и Ирак. У России же (как напоминает Financial Times) есть фонд национального благосостояния, который поможет Москве компенсировать любую краткосрочную ценовую войну».

Источники финансового агентства Bloomberg в Роснефти сообщили, что компания готова к развитию любого сценария и также уже собирается резко увеличить добычу нефти. Глава Роснефти Игорь Сечин в публикации назван как «близкий союзник президента Владимира Путина», и он же — «основной критик идеи сотрудничества с ОПЕК и Саудовской Аравией в вопросе сокращения добычи нефти». Но есть и более важные причины, говорится в статье «The Washington Post»: «Россия, завинчивая спираль экономической войны с Саудовской Аравией, параллельно наносит удар по американским компаниям, работающим в сфере нефтедобычи; так что им тоже достанется». Газета завершает свой анализ происходящего так: «Следующие несколько месяцев будут ужасными».

Решение о разрыве сделки ОПЕК+ — серьезная ошибка России, — считает экономист Владислав Иноземцев. Он напомнил, что Саудовская Аравия намного превосходит Россию по уровне добычи и экспорта нефти.

По данным СМИ, Саудовская Аравия намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть после срыва переговоров по ограничению нефтедобычи.

«Пока рано говорить о том, что нефть может еще потерять в цене». Об этом рассказал директор аналитического департамента группы компаний «Регион» Валерий Вайсберг. При этом он заметил, что сделка ОПЕК+ еще действует и до 1 апреля есть шанс ее продлить

Выход России из ОПЕК+ задумывался как серьезный удар по американскому сланцу, но этот план не сработает, — сказал «Эху» партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин.

Нынешняя ситуация с ценами на нефть может привести к экономическому кризису в нашей стране, — считает финансовый аналитик Александр Головцов. Он сказал об этом в эфире РБК.

В Минфине заявили, что из резервов Фонда национального благосостояния можно использовать 150 миллиардов долларов . При худшем сценарии этого хватит на 6 лет.

Нынешнее падение цен на нефть отразится на кошельке каждого человека, — такое мнение в эфире «Эха» высказал профессор Сергей Гуриев.