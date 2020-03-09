В Гааге начался судебный процесс по делу о крушении малазийского Боинга на востоке Украины

Погибли 298 человек. Следствие считает причастными к гибели самолета Игоря Гиркина, Олега Пулатова, Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Они не присутствуют в зале суда, хотя Пулатова на процессе представляет группа российских и голландских адвокатов. Защита настаивает на невиновности Пулатова.

Голландский суд решил, что имеет право судить этих людей в их отсутствии, поскольку все были уведомлены о выдвинутых обвинениях, месте и времени судебного разбирательства.

Родственники погибших имеют право требовать компенсации сообщил судья Хендрик Стейнхюйс, председательствующий на процессе.

Первый этап слушаний посвящен процедурным вопросам. Сам процесс может затянуться на годы.

Расследование продолжалось пять лет. За это время удалось установить не только четырех подозреваемых, но и модель и происхождение установки, из которой была выпущена ракета по пассажирскому самолету.

Дело рейса MH17 вела международная Совместная следственная группа, куда кроме голландской прокуратуры и полиции вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. После длительного сбора и анализа останков, вещей погибших и обломков следствие определилось с приоритетной версией о российском следе.

Среди доказательств – фотографии перемещения зенитно-ракетного комплекса «Бук», который накануне трагедии пересек границу России и Украины. Установка принадлежала 53-й зенитной ракетной бригаде российской армии. Запуск производился из населенного пункта Снежное, который находился на контролируемой донецкими сепаратистами территории. Расследователи допустили, что целью ракеты, поразивший гражданский лайнер, был военный самолет. Прокуратура также представила реконструкцию возвращения «Бука» в Россию на следующий день после крушения Боинга с меньшим количеством ракет.

Перехваты разговоров двух подозреваемых указали на то, что они контактировали с тогдашним помощником Путина Владиславом Сурковым, курировавшим в администрации президента украинское направление, и Сергеем Аксеновым, губернатором Крыма.

Следствие утверждает, что располагает показаниями свидетелей запуска, фрагментами ракеты и снимками из космоса в качестве доказательной базы. Обвинения предъявлены трем россиянам и одному украинцу.

Самым известным из них стал Игорь Стрелков, один из лидеров сепаратистов в первые месяцы войны в Донбассе. Когда Боинг был сбит, Стрелков был министром обороны самопровозглашенной ДНР.

Отставной офицер ВДВ Олег Пулатов, возможно, находился рядом с ракетной установкой во время запуска. Сергей Дубинский и Леонид Харченко отвечали за транспортировку «Бука» в Донецкую область. Всех четверых объявили в международный розыск. Подсудимые вину отрицают. Непосредственного оператора «Бука», человека, который нажимал на кнопку запуска, следствие не установило.

Международная следственная группа продолжит работать по нескольким направлениям. В расследовании еще остаются белые пятна, — считает основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.

Сегодняшнее заседание только начало процесса. Через несколько месяцев могут появиться новые свидетели и обвиняемые, =— считает главный редактор интернет-издания Инсайдер Роман Доброхотов.

Российские власти отвергают обвинения в причастности к катастрофе Боинга. МИД России обвинил власти Нидерландов в давлении на суд, а выдвинутые обвинения в адрес россиян назвал голословными" и «дискредитирующими» Россию в глазах международной общественности".

Россия никогда не уклонялась от ответственности, но в ситуации с к рушением малазийского Боинга никаких доказательств нет, — считает президент Путин.

Украина рассчитывает, что рано или поздно все виновные в гибели малазийского Боинга окажутся на скамье подсудимых, — считает бывший министр иностранных дел Павел Климкин

При этом Климкин отказался назвать фамилии тех, кто, по его мнению, причастен к гибели малазийского Боинга.

Перед началом судебного заседания родственники погибших в катастрофе поставили у посольства России в Гааге 298 белых стульев — по количеству жертв катастрофы. На некоторых стульях таблички с надписями «Безнаказанность = недопустимо», «Кто-то знает, что случилось» и «Правосудие для МН-17».