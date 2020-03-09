В Шереметьево экстренно приземлился Сухой СуперДжет, у которого сработал датчик неисправности двигателя

Пассажирский самолет вылетел около 11 часов в Ростов-на-Дону, но в полете развернулся и после выработки топлива примерно через полтора часа успешно сел. Пострадавших нет, — передает ТАСС.

В мае в результате аварийной посадки самолета этого типа в Шереметьево погиб 41 человек.