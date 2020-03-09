В итальянских тюрьмах из-за коронавируса вспыхнули беспорядки

Это произошло после того, как власти временно запретили свидания осужденных с родственниками. Погибли 6 заключенных, десятки сбежали, сообщает Радио Свобода. Тем временем власти Ирана объявили о решении выпустить на свободу из-за коронавируса около 70 тысяч заключенных.
2020-03-09T17:30:00+03:00
2020-03-09T17:32:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:30, 09 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…