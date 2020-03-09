В итальянских тюрьмах из-за коронавируса вспыхнули беспорядки

Это произошло после того, как власти временно запретили свидания осужденных с родственниками. Погибли 6 заключенных, десятки сбежали, сообщает Радио Свобода. Тем временем власти Ирана объявили о решении выпустить на свободу из-за коронавируса около 70 тысяч заключенных.