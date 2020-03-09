Обвал фондовых рынков после Азии и Европы продолжился в США

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже были приостановлены на 15 минут из-за падения ключевых индексов более чем на 7%. Ранее сегодня акции российских компаний на Лондонской фондовой бирже рухнули на 15-20% на фоне падения нефтяных цен. За баррель смеси Brent на бирже в Лондоне сейчас дают 36 долларов. Торги на московской бирже сегодня не идут, на «Форексе» курс рубля преодолеет отметку 74 рубля, евро дороже 84 рублей.
2020-03-09T17:30:00+03:00
2020-03-09T17:30:50+03:00
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17:30, 09 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…