Обвал фондовых рынков после Азии и Европы продолжился в США

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже были приостановлены на 15 минут из-за падения ключевых индексов более чем на 7%. Ранее сегодня акции российских компаний на Лондонской фондовой бирже рухнули на 15-20% на фоне падения нефтяных цен. За баррель смеси Brent на бирже в Лондоне сейчас дают 36 долларов. Торги на московской бирже сегодня не идут, на «Форексе» курс рубля преодолеет отметку 74 рубля, евро дороже 84 рублей.