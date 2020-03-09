Это сегодня сообщил глава Верховного суда Эбрахим Раиси. По его словам, заключенных выпускают на волю так, чтобы не создавать угрозу безопасности в обществе.
На прошлой неделе стало известно, что власти страны решили временно отпустить на свободу более 50 тысяч осужденных.
По официальным данным, в Иране более 7 тысяч заболевших коронавирусом. Свыше 200 скончались.
Власти Ирана освободили около 70 тысяч заключенных из-за угрозы распространения коронавируса
Это сегодня сообщил глава Верховного суда Эбрахим Раиси. По его словам, заключенных выпускают на волю так, чтобы не создавать угрозу безопасности в обществе.