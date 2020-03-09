В Бурятии возбудили уголовное дело о побоях в отношении полицейского по заявлению школьной учительницы

Сотрудник МВД напал на нее в октябре, когда в соседних кафе учителя и полицейские отмечали профессиональные праздники. Как сообщили в прокуратуре изданию Чита.ру, в какой-то момент компании пересеклись и учительница сделала замечание полицейскому, чтобы он не лопал воздушные шарики. После этого он ударил ее в лицо, потащил за волосы к выходу. Полицейские не стали ему мешать. Избиение остановили другие учителя.

В прокуратуре отметили, что теперь на пострадавшую женщину давят родственники сотрудника МВД и руководство школы.