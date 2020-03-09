Вынесение решения по делу малайзийского «Боинга» займет больше двух недель

Об этом объявил судья в ходе первого заседания окружного суда в Гааге.

Приговор в отношении четырех обвиняемых по делу MH17 не стоит ждать в течение 14 дней после окончания слушаний, как обычно. По словам судьи Хэндрика Стейнхауса, в этом случае процесс вынесения решения займет больше времени, но сколько именно, он не сказал. Точные сроки самого процесса также неизвестны, однако судебный комплекс был зарезервирован вплоть до марта следующего года.

Вместе с началом слушаний стало очевидно, что обвиняемые не будут принимать участие в заседаниях – никто из них на первое заседание не явился. В суде выступили только представители одного из них, россиянина Олега Пулатова. Они заявили, что тот не признает свою вину.

Как пишет в твиттере «Русская служба Би-Би-Си», судить обвиняемых будут по отдельности, но в рамках одного процесса. Следствие считает, что фигуранты дела, многие из которых имеют отношение к силовым структурам самопровозглашенной ДНР, причастны к уничтожению «Боинга» ракетой, выпущенной установкой «Бук». Утверждается, что комплекс принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде российской ПВО из Курска. Москва все обвинения в причастности к крушению лайнера отрицает.

«Боинг-777», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Жертвами трагедии стали 298 человек.