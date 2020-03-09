На Нью-Йоркской фондовой бирже приостановлены торги

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже приостановлены после падения ключевых индексов на 7%. Пауза составит 15 минут. Основные фондовые рынки в Азии закрылись падением на 3-7%, в Европе ключевые фондовые индексы упали на 6-9%. Рухнули акции российских компаний на Лондонской фондовой бирже. Ценные бумаги Роснефти подешевели более чем на 20%, Лукойла почти на 20, Газпрома – почти на 17. Это связано с обвалом цен на нефтяном рынке после развала сделки России с ОПЕК и сообщений, что Саудовская Аравия намерена рекордно нарастить добычу. На фоне падения нефтяных цен упал курс рубля. Доллар на Форексе стоит почти 74 с половиной, евро – за 85.

От нынешней ситуации с падением цен на нефть могут серьезно пострадать простые граждане. Об этом в эфире «Эха» рассказал партнер информационного консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин. «Если на 30 долларах продержимся один год, тогда 1,5 % ВВП долой. Если три года продержимся, то 5% ВВП долой, если 5 лет, то 9% ВВП. Да, в правительстве РФ не так давно сказали, что при 30 долларах за баррель мы можем три года совершенно спокойно подъедать то, что мы накопили в Фонде национального благосостояния. Ну, давайте эту подушку безопасности будем подъедать. А насколько нам хватит, трудно сказать. Мы уже видим падение стоимости рубля, фактическую девальвацию», — сказал он.

По словам М.Крутихина, ситуация приведет к повышению цен на импорт, а от него в стране «очень сильно зависит благосостояние российских граждан». «В России очень много зависит от импорта. Экспортеры то выкрутятся, они будут здесь расплачиваться дешевыми рублями, а получать в дорогой иностранной валюте. А как быть с гражданами? Нефтянка не может существовать без импорта. И придется платить дороже. Это инфляция, девальвация, потеря стоимости наших рублей», — отметил он.

М.Крутихин при этом добавил, что мир давно был готов к такой ситуации, а сам разрыв сделки ОПЕК+ послужил «спусковым крючком».

Крутихин при этом добавил, что мир давно был готов к такой ситуации, а сам разрыв сделки ОПЕК+ послужил «спусковым крючком»ю